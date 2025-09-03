Case popolari in via Mameli, sul piatto 24 alloggi

Si aprono spiragli non indifferenti per la realizzazione della casa popolare sulle ceneri dell’ex casa parcheggio in via Mameli: proprio ieri mattina è andata in scena una riunione tra comune ed Erap, nel corso della quale sono state messe sul piatto importanti novità sull’edificio che, una volta ultimato, consterà di 24 alloggi, ossia cinque in più rispetto al preventivato. Per prima cosa, l’ente rivierasco si è visto confermare dalla regione Marche i 300mila euro del Pruacs in cui era inserito l’intervento. A questi si aggiungono i 480mila euro derivanti dalla transazione stragiudiziale con il privato che si era occupato dei lavori e circa 150mila euro ottenuti grazie a economie provenienti da altri Pruacs. Quindi il comune, in totale, dispone di oltre 900mila euro. Contestualmente, quindi, sarebbe stato individuato il metodo con cui realizzare la palazzina, il cui costo si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro. I restanti 2 milioni verrebbero ottenuti tramite l’incentivo del conto termico Gse, che riconosce all’impresa costruttrice una somma fino al 65% delle spese sostenute per lavori di demolizione e ricostruzione di edifici "a energia quasi zero" (Nzeb). Per cui il percorso da seguire, ora, è questo: l’Erap dovrebbe bandire la redazione del progetto per la palazzina; una volta volta redatto l’elaborato, sarebbero banditi i lavori di realizzazione di quel progetto e la ditta appaltatrice svolgerà l’intervento, finanziata per un terzo dal comune e per due terzi da Gse. Il sindaco Spazzafumo, a margine dell’incontro, ha espresso soddisfazione: "Questa è una nuova, importante tappa verso il contrasto alla crisi abitativa e un’altra ventata di speranza per tutte le famiglie da anni sono in cerca di un tetto nel nostro territorio, come già avvenuto con gli alloggi di via La Malfa. Un successo condiviso, per il quale ringrazio ancora una volta Regione Marche ed Erap Marche, rappresentati dal presidente Sergio Cinelli, la consigliera Giulietta Capriotti, l’avvocato Sabrina Tosti e l’ingegner Ettore Pandolfi, nonché lo stesso consigliere Stefano Gaetani, che sin dal nostro insediamento segue con grande attenzione e assiduità la questione degli alloggi di edilizia pubblica. Ringrazio anche l’ex-presidente Saturnino Di Ruscio, per il sostegno dato lungo tutto il percorso che ci ha condotti fino a qui, oggi. Continueremo su questa strada fino all’ultimo giorno del nostro mandato, perché la nostra San Benedetto sia ancor più accogliente e a misura di persona per tutti".

Giuseppe Di Marco