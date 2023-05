Caselle, sono iniziati i lavori per l’area della Bambinopoli

Sono iniziati proprio in questi giorni, nella frazione di Caselle, a Maltignano, i lavori relativi alla sistemazione dei nuovi giochi nell’area della ‘Bambinopoli’, che dunque sarà sempre più ricca di attrazioni e funzionale. Una bella notizia, decisamente, per le famiglie che vivono nel paese, visto che Caselle vanta tanti residenti giovani ed era dunque necessario implementare i servizi per i più piccoli. "Il rammarico è dovuto all’arrivo, avvenuto solo in questi giorni, di quei prodotti ordinati da diversi mesi – spiega, però, il sindaco Armando Falcioni -. Ritardi, ovviamente, noti e dovuti alla crisi internazionale ed alla mancanza di materie prime. Inoltre, il maltempo di qualche settimana fa ci ha portato ad allungare i tempi, altrimenti i lavori li avremmo avviati prima. Comunque, a giorni avremo i giochi nuovi a disposizione.

Poi, a breve, sarà la volta della ristrutturazione della fontana. Ricordo che l’opera è stata finanziata anche con il contributo del Bim Tronto e contiamo di terminare l’intervento il prima possibile". Intanto, a proposito di Maltignano, sul territorio comunale la ditta incaricata da ‘Open Fiber’ sta operando gli scavi, di minima portata, per gli allacci della fibra per gli utenti che ne hanno fatto richiesta. "Sono esclusi – precisa il sindaco Falcioni - quelli per cui occorre l’autorizzazione Enel prossima al rilascio".

m.p.