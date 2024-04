Casello A14 chiuso questa notte

Questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa la stazione del casello autostradale di Grottammare in entrata verso Ancona/Bologna per consentire la configurazione dell’area di cantiere utile ai lavori di adeguamento del piano di interventi obbligatori, finalizzati al potenziamento degli impianti all’interno delle gallerie ’San Basso’ e ’Castello di Grottammare’. In alternativa la società Autostrade per l’Italia consiglia di entrare nella stazione di Pedaso. Da questa mattina, intanto, sono stati riattivati i cantieri che erano stati rimossi per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri per le festività di Pasqua. Presto, però, vi sarà un’altra finestra di rimozione dei cantieri che va dal 18 aprile al 6 maggio per i ponti del 25 aprile e del 1° Maggio, rimozioni che precedono la lunga sospensione estiva che andrà dal 31 maggio al 10 settembre. Sospensioni che prolungano la fine dei lavori.