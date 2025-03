Casello chiuso per lavori

Nuova chiusura temporanea del casello autostradale di Grottammare per un intervento programmato all’interno della galleria ‘Montesecco’, dove sarà eseguita la manutenzione della segnaletica verticale. La viabilità sarà dirottata sulla Ss 16, in entrata e in uscita, dalle ore 22 della notte di lunedì fino alle 6 del mattino di martedì 1 aprile. Pertanto la società Autostrade per l’Italia consiglia l’uscita ai caselli di San Benedetto o Pedaso. Significa che sulla statale Adriatica vi sarà un consistente carico di mezzi pesanti cui prestare la massima attenzione. Durante la notte fra venerdì e sabato, intorno alle ore 3 un automobilista ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guard-rail nel tratto fra San Benedetto e Grottammare. L’uomo è stato soccorso dal 118 ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto e la polizia autostradale.