"Caserma via, qui manca trasparenza"

Il 10 gennaio è stato l’ultimo giorno per i carabinieri locali nella caserma di Villa Pigna. Questa, infatti, a causa dei lavori di ristrutturazione necessari ed inderogabili, è stata dislocata nel comune di Castel di Lama. Una decisione che, secondo la minoranza, avrebbe destato qualche preoccupazione tra la cittadinanza in merito all’impatto che tale modifica potrebbe avere sulla sicurezza generale. "La non percezione della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, aggravata dall’assenza pomeridiana della polizia municipale, nonché da una videosorveglianza che allo stato attuale non risulta efficace, solleva i timori della cittadinanza folignanese – spiega il consigliere comunale Giorgio Capriotti –. L’amministrazione Terrani ha infatti tolto anche l’indennità per gli straordinari alla polizia municipale per cui i vigili, già in numero esiguo, svolgono solamente orario d’ufficio e quindi nessuna vigilanza pomeridiana sul territorio. Come consiglieri di opposizione riteniamo assurdo e ingiustificabile il fatto che l’attuale amministrazione, pur essendo a conoscenza della necessità di effettuare i lavori presso la caserma da diversi mesi, non abbia dedicato gli sforzi necessari per individuare un’alternativa nel territorio di Folignano. La questione va oltre la mera delocalizzazione – prosegue Capriotti –. La cosa grave è la mancanza di trasparenza e comunicazione da parte dall’amministrazione la quale, quando si verificano eventi simili di chiaro imbarazzo politico e amministrativo, tende a tacere e a far cadere il tutto nel dimenticatoio". Matteo Porfiri