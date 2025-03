Caserme danneggiate, ecco gli interventi post sisma

"Un incontro collaborativo e produttivo, che ci ha permesso di fare il punto sulla riparazione e ricostruzione delle caserme dei Carabinieri danneggiate dal sisma del 2016. La presenza dell’Arma ha un ruolo strategico nell’Appennino centrale: accanto alla ricostruzione dei borghi, è essenziale ripristinare i presidi di legalità e sicurezza, per garantire la presenza tangibile dello Stato e restituire un senso di normalità alle comunità colpite". Lo ha dichiarato il Commissario per la ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli, al termine dell’incontro tenutosi a Roma, presso la Struttura Commissariale, con il generale di Divisione Antonio Di Stasio, capo del Quarto Reparto Logistico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, e il Colonnello Pasqualino Toscani, Capo Ufficio Infrastrutture dello stesso Comando. "Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – ha spiegato Castelli – sono attualmente in corso 34 interventi: 19 nelle Marche, 8 in Abruzzo, 6 nel Lazio e 1 in Umbria. I lavori, finanziati attraverso le Ordinanze Speciali n. 27/2021 e n. 69/2023, ammontano complessivamente a circa 108 milioni di euro. L’obiettivo comune resta chiaro: lavorare con i Carabinieri e l’Agenzia del Demanio per completare gli interventi nel minor tempo possibile". In provincia di Ascoli, la demolizione e ricostruzione riguarderà le caserme di Arquata e Montegallo, mentre la manutenzione straordinaria interesserà le caserme di Ascoli, Castignano e Montemonaco.