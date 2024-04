Casetta dell’acqua a Castorano:: "Tessere ricaricabili gratuite"

La casetta dell’acqua arriva anche a Castorano capoluogo, per dare a tutti i cittadini acqua naturale e frizzante buona, controllata e a km0. L’iniziativa consentirà ad ancora più residenti di Castorano di rifornirsi gratuitamente e facilmente di acqua di alta qualità, prelevata dall’acquedotto cittadino, ottima da bere e per cucinare. "Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza, diceva Santa Madre Teresa di Calcutta" ha detto il sindaco di Castorano Graziano Fanesi. La nuova struttura è stata inaugurata domenica ed è stata posizionata nel parcheggio comunale di Via Marconi. "A Castorano si aggiunge – prosegue il sindaco – un servizio pubblico per la nostra comunità, già esistente, nella stessa versione, in via Olimpica (adiacente alla piscina Dolphin) nella frazione di San Silvestro. A tal proposito, si comunica alla cittadinanza che le tessere ricaricabili ai fini dell’erogazione dell’acqua sono disponibili gratuitamente negli uffici comunali, negli orari di apertura al pubblico. Per chi ne fosse già in possesso, ricordiamo che la tessera è utilizzabile per entrambe le casette. Chi fosse intenzionato ad acquistarne di ulteriori, saranno disponibili nella tabaccheria di Castorano. Cogliamo l’occasione per ringraziare la ditta Acquanet, l’Avis Spinetoli per la collaborazione, la speciale partecipazione degli alunni e delle insegnanti della scuola primaria di Castorano e la cittadinanza tutta".