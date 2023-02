Casetta dell’Acqua ad Appignano

Ecologica ed economica, ad Appignano del Tronto è arrivata la casetta dell’acqua. Il distributore è stato sistemato nel parcheggio davanti al cimitero e fornisce acqua filtrata, refrigerata, naturale e gassata. Al momento è in corso un periodo di prova al termine del quale l’acqua sarà erogata gratis per due mesi, poi il costo sarà di 5 centesimi al litro. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità per acquisire le tessere ricaricabili. La grafica della casetta dell’acqua è un omaggio alle straordinarie opere presenti nel territorio di Appignano: infatti, si possono ammirare tra le altre L’Assunzione della Vergine di Vincenzo Pagani (XVI secolo) e L’Incoronazione della Vergine attribuita al Maestro di Offida (XIV-XV secolo), che si trova nella chiesa di Santa Maria del Piano Santo.