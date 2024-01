"Casi in aumento, la terapia dà sollievo"

Alla luce di quanto emerso dal sondaggio del Carlino, sempre più giovani si rivolgono agli specialisti per alleviare la ‘sofferenza emotiva’ che a volte può arrivare ad essere paralizzante. Per trattare un argomento così delicato, la voce di un esperto è sempre la strada più affidabile. La dottoressa Antonella Danesi, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale presso il centro ‘In Itinere’ (a Villa Pigna) e ‘Studi Cognitivi’ (a San Benedetto), intervistata per l’occasione risponde così.

Dottoressa, qual è ad oggi la considerazione che i cittadini hanno della salute mentale, secondo lei?

"La salute mentale ad oggi è vista in maniera differente rispetto al passato pur essendoci ancora tanti pregiudizi e credenze errate, soprattutto riguardo la sofferenza stessa e la possibilità eventuale di accedere ad un percorso psicologico. Nel collettivo si potrebbero incontrare pensieri come ‘lo psicologo è per i matti’, ‘non serve a niente se ho un caro amico’ oppure ‘meglio non andare o non dirlo perché potrei essere giudicato dagli altri o gli altri potrebbero vedermi come debole’".

Cosa risponde a chi sostiene che l’aiuto psicologico sia inutile?

"Iniziare un percorso aiuta ad alleviare la sofferenza emotiva favorendo nella persona una maggiore conoscenza di sé, del proprio tessuto emotivo e del proprio funzionamento, ovvero delle strategie che si adottano per stare nel mondo. Se si ottiene tale consapevolezza, sarà possibile modificare schemi mentali e comportamenti poco funzionali".

E a chi dice che l’aiuto psicologico è troppo costoso?

"È comprensibile la difficoltà dell’investimento economico ed emotivo che richiede, ma ‘troppo costoso’ potrebbe essere un concetto relativo, anche perché si tratta di percorsi differenti in base ai casi e quindi con costi differenti. In ogni caso, come tutti i percorsi specialistici la cui erogazione prevede anni di formazione da parte del professionista, deve necessariamente avere un costo. Inoltre, se non lo avesse, assumerebbe un’altra forma. D’altra parte, gli interventi di sensibilizzazione e promozione della salute mentale stanno portando dei cambiamenti che mi auguro garantiscano un più facile accesso, è sicuro che gli interventi sul singolo hanno una risonanza di benessere psicologico su tutta la comunità".

Ha notato aumenti o diminuzioni di determinate problematiche, rispetto ad anni fa?

"I dati evidenziano che negli ultimi dieci anni tra bambini e ragazzi ci sia stato un notevole aumento di problematiche legate all’ansia e depressione, i fattori che possono intervenire a favorire le problematiche sono diversi, tra questi c’è sicuramente una conseguenza data dal contatto con i social, per via degli standard fissati dal web che spesso non sono reali".

o.f.