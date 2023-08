Casini: "Pochi interventi, Acquaroli penalizza il Piceno"

È un consiglio regionale agitato, quello che si è svolto ad Ancona. Tema di discussione il Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione Marche. A sferrare l’attacco è la Vicecapogruppo Pd Anna Casini che afferma che "per il 2023 nel Piceno è previsto solo il 4,35% del totale degli interventi delle Marche e nel 2024 e 2025 i dati peggiorano perché la percentuale di risorse si riduce al 3,81%. A confermare questi dati è un organismo indipendente come il Consiglio Regionale dell’Economia e Lavoro (Crel). È evidente che c’è una penalizzazione costante sulle opere pubbliche della nostra Provincia che è frutto del totale disinteresse della destra, anche quella ascolana, ma che non vorrei fosse il prezzo politico – commenta Casini – che la comunità deve pagare per le poltrone date ad alcuni esponenti del territorio". "I numeri sono numeri: solo 10 milioni di euro per il Piceno a fronte 235 milioni di opere previste, un dato imbarazzante e che dovrebbe far indignare ogni abitante del Piceno perché le Opere Pubbliche sono beni comuni. È evidente lo scarso peso politico degli assessori e dei consiglieri regionali di maggioranza, ma è ancor più evidente" conclude ironicamente "che chi proclamava ’mai più Cenerentola delle Marche’; l’ha sedotta e abbandonata senza scarpette e con la zucca al posto della carrozza".