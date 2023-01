"Caso Aied, danno per le Marche"

"La revoca della convenzione con l’Associazione italiana per l’educazione demografica da parte della Regione è l’ennesimo grave errore della giunta Acquaroli che colpisce non solo le donne e la comunità della provincia di Ascoli ma più in generale tutte le Marche". In una nota congiunta sottoscritta dai cinque segretari provinciali del Pd nelle Marche (Jacopo Francesco Falà per Ancona, Rossetta Fulvi a Pesaro Urbino, Angelo Sciapichetti a Macerata, Francesco Ameli ad Ascoli e Luca Piermartiri a Fermo) viene duramente contestato il mancato rinnovo della convenzione con Aied deciso dall’Azienda sanitaria territoriale 5 di Ascoli, grazie al quale veniva garantito il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza in una regione con un alto numero di medici obiettori di coscienza. “Da oltre 40 anni l’

Aied ha garantito il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza- aggiungono- Diritto che nelle Marche è altrimenti scarsamente tutelato dato che in intere province, come ad esempio quella di Fermo, risulta impossibile effettuare ivg vista la presenza del 100% di personale medico e paramedico obiettore di coscienza". Nel mirino dei demle neo parlamentari Giorgia Latini (Lega) ed Elena Leonardi (FdI) fino a qualche mese fa in Regione nei panni di assessore alle Pari opportunità e presidente della commissione Salute. "Stupisce leggere le parole fuorvianti e fuori tema delle parlamentari Latini e Leonardi, che rivendicano senza alcuna ragione interventi, peraltro di infima entità e di scarsissima efficacia, a sostegno della famiglia – continuano –. Si cerca furbescamente di parlare d’altro e sviare il discorso per operare una regressione subdola e silenziosa nel campo dei diritti".