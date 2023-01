Caso Areamare, le udienze entro primavera

Variante Areamare, entro la primavera le udienze al Tar e al Consiglio di Stato. La disfida tra il costruttore e il comune di San Benedetto sembra non avere fine: dopo anni di tira e molla, la società è decisa ad andare fino in fondo. All’orizzonte si potrebbe prospettare anche l’impugnazione della delibera di giunta con cui il comune ha deciso di avviare l’iter per la stesura del nuovo piano regolatore generale. Intanto, però, i prossimi capitoli della doppia partita giudiziaria verranno scritti nell’arco di tre mesi: precisamente, la prossima udienza al Tar è stata fissata all’8 febbraio, mentre quella in Consiglio di Stato per il 6 aprile. Nel primo caso, Areamare ha deciso di contestare la corrispondenza intercorsa con l’ente subito dopo il pronunciamento del Tar Marche risalente a luglio. Tale sentenza infatti sancisce che la giunta comunale è l’unico organo deputato a decidere sulle varianti urbanistiche. Per Viale De Gasperi questo vorrebbe dire che l’ente ha massima discrezionalità, mentre per la società edile significa il contrario, ovvero che la giunta è vincolata a dare un responso in tempi accettabili: di qui, quindi, il secondo ricorso al tribunale amministrativo. La strategia di Areamare però include anche un ricorso in Consiglio di Stato, che invece vede la ditta opporsi alla sentenza di luglio. Insomma, l’azienda ha deciso di tentare tutte le strade per ottenere dal comune una risposta definitiva sulla variante proposta nel 2017. Ecco che però potrebbe essere impugnata anche la delibera con cui la giunta ha iniziato a lavorare sul futuro piano regolatore (prg). A dicembre, infatti, il vertice comunale ha licenziato un documento con cui si propone di realizzare uno ‘schema direttore’, che faccia da base per la stesura del prg. Se visto dal lato dei costruttori, questo atto non scioglie molti dubbi: lo schema infatti non sarà pronto prima di un paio d’anni, mentre il prg vedrà la luce – forse – soltanto nel prossimo mandato amministrativo. Questa delibera, pertanto, rappresenta un diniego alle varianti oppure una nuova, imprevedibile apertura di Viale De Gasperi? Una domanda del genere, insomma, potrebbe essere integrata nel ricorso Areamare. Va ricordato che la variante depositata in comune sei anni fa prevede la realizzazione di 18 edifici residenziali: 10 tra villette e palazzine sul terreno fra via Scarlatti e via Mare, e altre 8 lungo l’appezzamento che costeggia via del Cacciatore. Una proposta che a lungo ha fatto discutere la comunità portodascolana, poco propensa ad accettare nuovi caseggiati nei pressi delle proprie abitazioni. Dal canto suo, Areamare ha già fatto valutare la propria proposta all’Agenzia delle Entrate, che ha fissato a 1,3 milioni il contributo straordinario da corrispondere all’ente per poter costruire.

Giuseppe Di Marco