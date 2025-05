Caso bagni in stazione: "Degrado completo"

Alla stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto da circa un mese o poco più i bagni pubblici sono sbarrati, con un cartello che recita: ’Bagni fuori servizio per atti vandalici’. Una frase che, a quanto afferma chi vive lo scalo quotidianamente, sintetizza l’abbandono di una stazione già da tempo in condizioni problematiche. I servizi igienici, secondo chi frequenta la zona, erano già da tempo in uno stato igienico preoccupante. Sporchi, trascurati e spesso danneggiati, sono diventati lo specchio di un luogo dove il degrado ha ormai messo radici. Ora, però, i danni non sono stati riparati e non si sa quando lo saranno. Il cartello affisso sembra indicare più una resa che una manutenzione imminente. Tra chi si trova costretto a frequentare la stazione per necessità, il disagio è palpabile.

C’è chi ricorda con nostalgia tempi in cui l’accesso ai bagni era a pagamento, ma almeno funzionavano: "Era meglio quando si pagava. Almeno c’era un servizio e c’era qualcuno che faceva attenzione a quello che succedeva all’interno dei bagni e interveniva per mettere a posto le cose". Il punto dolente, però, non si limita all’assenza dei bagni. L’intera struttura ferroviaria risulta inaccessibile a persone con disabilità. Non esistono ascensori né altri sistemi per consentire il passaggio da una banchina all’altra a chi si muove in sedia a rotelle. Una carenza gravissima, più volte segnalata, ma mai risolta. Chi ha difficoltà motorie è costretto a chiedere aiuto o rinunciare completamente all’utilizzo del treno. Un controsenso per uno scalo che serve una città turistica e densamente abitata come San Benedetto del Tronto. Le promesse di riqualificazione ci sono, ma nessuna informazione concreta su tempi o modalità degli interventi è mai stata fornita. In questo contesto, la chiusura dei servizi igienici aggrava una situazione già al limite. Non si tratta solo di decoro urbano, ma di dignità per pendolari, turisti e cittadini. Senza bagni, senza accessibilità e senza prospettive chiare di intervento, la stazione rischia di diventare simbolo dell’inefficienza.

"Chi vive il disagio quotidiano si sente ignorato. Il senso generale è quello di un disinteresse radicato da parte di chi dovrebbe occuparsi della manutenzione e della funzionalità di una struttura pubblica fondamentale. E nel silenzio delle istituzioni, resta solo un cartello, appeso a una porta chiusa, a spiegare il perché di un servizio ormai perduto" affermano operatori e pendolari.

Emidio Lattanzi