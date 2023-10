Caso bagnini e sicurezza, tirata d’orecchie dal Centro civico

Due temi che hanno agitato il dibattito cittadino e tornano al centro della polemica politica.

Sul caso ‘baywatch’ e su quello della sicurezza al Ponterotto, Centro Civico Popolare chiede al sindaco Spazzafumo maggiore attenzione nel gestire temi delicati attorno ai quali, nelle ultime settimane, sono sorte aspre querelle. Il gruppo di maggioranza, da sempre a sostegno del primo cittadino, stavolta

si mostra critico con l’operato di viale De Gasperi, ribadendo che "il percorso di governo dovrà essere sempre più fondato sul principio di sussidiarietà ossia aperto al confronto, alla collaborazione e alla ricerca delle possibili convergenze politiche e nell’unico interesse della crescita e dello sviluppo della città, evitando prese di posizione personalistiche e non condivise".

A scrivere è il coordinatore dle gruppo, Luigi Orlandi: "Ci sono temi fondamentali della vita della comunità, quali il sociale ed il turismo che devono necessariamente essere affrontati con i portatori di interesse ed i corpi intermedi operanti nella comunità"

Si tratta, continua Orlandi nella missiva, di tutti "i comitati, le associazioni, gli operatori del terzo settore. In tal senso, il lavoro svolto con le associazioni di categoria per il turismo o con la Caritas per il sociale deve essere proseguito nell’ottica di sviluppo economico e civile di tutta la comunità e di una proficua collaborazione".

I centristi continueranno di certo a sostenere l’amministrazione camunale, ma questo primo

campanello d’allarme non può essere ignorato.