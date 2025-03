Caso Bambinopoli, respinto il ricorso di Papillon

Come andrà a finire la vicenda legata all’assegnazione della Bambinopoli? Due giorni fa, con propria sentenza, il Tar Marche ha respinto il ricorso di Papillon, con cui era stato chiesto l’annullamento dell’esclusione dalla gara, in cui la ditta si era posizionata prima. Di conseguenza, Papillon aveva chiesto che la gestione del bene le venisse aggiudicata. La società ricorrente, nel proprio ricorso, aveva sottolineato come l’esclusione sarebbe stata collegata all’articolo 7 del bando, e quindi al soddisfacimento del requisito inerente ai rapporti debitori con il comune. In primis, quindi, il ricorso affermava che la ditta, il 31 gennaio 2024, aveva indirizzato una missiva alla pec del comune, "con la quale chiedeva espressamente la ricognizione delle posizioni debitorie e al contempo dichiarava l’impegno alla loro regolarizzazione". Nella sentenza inoltre si fa riferimento ad un’istanza di rateizzazione tributaria risalente al 9 settembre 2024. In secondo luogo la ditta sottolineava che, in risposta a questo atto di impegno, il comune non si sarebbe dovuto limitare ad inviare il prospetto dei debiti e il modulo di rateizzazione, ma avrebbe dovuto anche chiedere alla ditta stessa di estendere l’indagine ricognitiva anche in altri uffici comunali o a società municipalizzate. La ricorrente, in sostanza, sosteneva di aver presentato l’atto formale d’impegno entro il 13 febbraio 2024, dichiarando di non comprendere i motivi per cui il comune non avrebbe ritenuto di confrontarsi con la ditta, facendo uso del soccorso istruttorio, per chiedere chiarimenti su tale atto d’impegno. Dopo l’udienza del 26 febbraio, quindi, la causa è passata in decisione e i magistrati, riuniti in camera di consiglio, hanno prodotto la sentenza nell’arco di pochi giorni. Per il Tar, "il primo, secondo e terzo motivo di ricorso (affrontabili congiuntamente per le affinità che presentano) vanno disattesi, in quanto le note richiamate non configurano chiaro, univoco, incondizionato e irrevocabile impegno giuridicamente vincolante a sanare l’esposizione debitoria tributaria di parte ricorrente verso la pubblica amministrazione procedente". Inoltre "anche il quarto motivo di ricorso va disatteso, in quanto il soccorso istruttorio non può riguardare i requisiti di partecipazione ad una gara pubblica, mentre non è ravvisabile l’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto in caso di esclusione". Oltre a Papillon – che comunque ha la possibilità di ricorrere in Consiglio di Stato – anche la seconda ditta, Alexandra, aveva presentato ricorso. Giuseppe Di Marco