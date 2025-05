Caso Bambinopoli, tocca al Consiglio di Stato

Bambinopoli, si va in Consiglio di Stato. Il 12 aprile è stato notificato, in comune, ricorso presso l’organo di rilievo costituzionale per l’annullamento o la riforma della sentenza 169 del 2025: quella con cui il Tar Marche aveva respinto, in primo grado, il ricorso della società Alexandra. Si ricorderà che, in quella sede, era stato chiesto l’annullamento della determina dirigenziale con cui erano stati approvati gli atti di gara, nonché la presa d’atto dell’esito negativo della procedura per assenza di offerte ammissibili (gara deserta). Il comune, com’era prevedibile, ha stabilito di resistere al ricorso in appello. La vicenda della Bambinopoli, insomma, continua a complicarsi. Va ricordato che lo scorso autunno anche Papillon, l’altra società che aveva partecipato al bando di assegnazione, aveva presentato ricorso al Tar. Però il tribunale amministrativo, nella prima metà di marzo, rigettava entrambe le impugnazioni. Intanto l’ente rivierasco ha deciso di voltare pagina: a inizio aprile, infatti, la giunta comunale ha dato mandato agli uffici di predisporre il nuovo bando per l’assegnazione del bene. Occorre precisare che la concessione si riferisce all’area di 2.895 metri quadri al cui interno è presente il manufatto per la somministrazione di alimenti e bevande, pedana esterna, minipista di go-kart, giochi per bambini e arredi.

A detta dei criteri dettati da Viale De Gasperi, il manufatto potrà essere ristrutturato, anche mediante demolizione e ricostruzione ma al concessionario, recita la delibera di un mese fa, non verranno mai riconosciuti indennizzi per i lavori effettuati sul manufatto al termine del periodo concessorio, né verranno riconosciuti in caso di risoluzione anticipata per cause dipendenti dal concessionario stesso. L’esecutivo comunale ha anche messo in chiaro i differenti utilizzi previsti per l’area esterna: fino a 300 metri quadri per l’installazione di banchi, mobili o attrezzature per il servizio ai clienti, fino a 200 metri quadri per l’apposizione di piccole e medie attrazioni di spettacolo viaggiante a pagamento (al massimo tappeti elastici e gonfiabili). A parte la pista di go-kart – che potrà essere riutilizzata o smantellata – la parte restante – 2.050 metri quadri – dovrà essere liberamente e gratuitamente fruibile dalla collettività. Per quanto riguarda la durata della concessione, sarà decennale con possibilità di proroga semestrale per consentire il completamento della stagione estiva. Altro discorso riguarda il rinnovo della concessione: in questo caso ne è prevista la facoltà per ulteriori due anni.

Giuseppe Di Marco