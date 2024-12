Caso barriere architettoniche, il consigliere Mori diffida il sindaco

Nervi tesi fra la minoranza (Partecipazione Massignano - Uniti per Massignano) e la maggioranza a guida Massimo Romani. Nell’ultima seduta del civico consesso il consigliere di minoranza Alfredo Mori, tramite il suo avvocato, ha diffidato il sindaco Massimo Romani, a predisporre nel più breve tempo possibile, ogni misura idonea all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’esponente di Uniti per Massignano, che è portatore di handicap motorio, in pratica non può accedere agli uffici comunali per documentarsi sugli atti della giunta municipale. Il clima è stato reso ancora più rovente quando si è passati alla discussione sugli aumenti delle tariffe della Tari. Il consigliere Michele Silla Partecipazione Massignano (nella foto) aveva presentato a settembre un’interrogazione in materia con richiesta di risposta scritta e orale. Il sindaco, anziché dare lui le motivazioni sugli aumenti, ha invitato l’Amministratore Delegato di PicenAmbiente, Leonardo Collina a relazionare a lavori consiliari avviati. Un evento ritenuto da Silla, in violazione ai principi e le norme del Testo Unico degli Enti Locali, poiché avvenuto senza alcun preavviso o autorizzazione formale né approvazione dell’assemblea. "Il Comune – ha detto Silla - non ha provveduto ad aumentare le tariffe nel 2023, mettendo mano alla cassa comunale, semplicemente perché si era già in clima elettorale. Si è trattato dunque di un trucco a fini elettorali, poiché quest’anno i cittadini si sono trovati a dover pagare gli aumenti del 2023 e quelli del 2024". Il clima non si è rasserenato neppure sulla discussione di altre interrogazioni presentate da Silla. E’ stata bocciata dalla maggioranza la proposta di trasmettere in streaming le sedute del consiglio comunale e bocciata anche la proposta di istituire una commissione per la mensa scolastica.

Marcello Iezzi