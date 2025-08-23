Caso Brancadoro: stallo sulla stradina

Prosegue lo stallo sull’area Brancadoro. A quattro mesi esatti dalla notifica pervenuta in comune, con cui l’amministrazione è venuta a conoscenza del ricorso intentato dalla Sideralba presso il Tar Marche, nessun passo è stato fatto né in tribunale né tantomeno a livello di programmazione urbana, con il piano particolareggiato di zona che rimane, a tutt’oggi, una chimera. Il vertice di Viale De Gasperi, ad oggi, non ha dato indirizzi per avviare l’elaborazione di alcun piano, mentre la società ieri sera ha riaperto la stradina oggetto del ricorso, in occasione della partita Samb-Bra. La sensazione è che i tempi siano lunghi e le questioni interdipendenti fra loro: la pratica del San Park potrebbe aspettare anni, sempre che il proprietario dei 20 ettari su cui dovrebbe sorgere mantenga, nel frattempo, la medesima volontà di realizzarlo. Con il ricorso di aprile, infatti, la società presieduta da Luigi Rapullino intende ottenere l’annullamento di una delibera di giunta di vent’anni fa – la 363 del 2004 – e nello specifico della parte in cui questa approva una relazione tecnica recante la classificazione delle strade vicinali pubbliche. La stradina che va dalla Statale 16 allo stadio ‘Riviera’, infatti, è inserita proprio in questo novero, ma di fatto taglia in due la proprietà di Sideralba. Nella relazione tecnica infatti si dice che questo percorso ha una funzione di collegamento: in concreto, viene utilizzata dai supporters rossoblù e da alcuni studenti dell’Istituto ‘Guastaferro’. Se questo atto venisse annullato, Sideralba andrebbe avanti a concretizzare la propria idea. Se invece il Tar dovesse dire che la strada è a uso pubblico, è logico supporre che la società voglia tornare sui propri passi ed eventualmente ottenere un risarcimento.

Giuseppe Di Marco