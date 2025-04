Caso ex bocciofila,. Barlocci vuole chiarezza

Cosa si intende fare dell’ex bocciofila? Il futuro di una delle aree strategiche della riviera è stato protagonista del consiglio comunale andato in scena ieri sera. Protagonista per iniziativa della consigliera Luciana Barlocci, che ha presentato un’apposita interrogazione a tema. Barlocci, in particolare, ha chiesto lumi sul progetto di riqualificazione presentato da privati per la riqualificazione dell’ex Bocciofila, in cui si vorrebbe realizzare una business factory, ossia un incubatore di start up con annesso sportello per le imprese. Si parla anche di un parco che fungerebbe da laboratorio per scuole e università, e di un anfiteatro per eventi culturali. Il sindaco Spazzafumo ha riferito che il 7 aprile il progetto è stato esposto in maggioranza e che, in precedenza, era stata inviata una lettera di sostegno al progetto stesso: "Il 9 aprile ho fatto richiesta di accesso agli atti – ha detto Barlocci – come mai non ho a disposizione la lettera di sostegno? E perché è stata inviata? Non se ne era mai fatto menzione in precedenza, mentre al progetto sono stati riconosciuti fondi per 420mila euro da bando regionale". La questione, ha lasciato intendere Barlocci, non finirà qui: la consigliera intende approfondire l’argomento anche alla luce di quanto detto dal sindaco nella riunione in assise. Sindaco che invece, sull’ex galoppatoio, ha riferito come sia stato avviato il processo di sdemanializzazione. Non è ancora chiaro cosa intenda farci l’ente, se dovesse acquisirlo dal demanio. L’ipotesi di chiudere al traffico viale delle Tamerici per realizzare, con la superficie adiacente, una terrazza sul mare, sembra tramontata definitivamente. Così come parrebbe poco fattibile l’apertura al traffico di viale Marinai d’Italia, dal quale però si vorrebbero togliere le casette di legno. Le bancarelle, quindi potrebbero trasferirsi proprio all’ex bocciofila. Nel corso della riunione sono state annunciate novità sull’ammodernamento della stazione di San Benedetto, oggetto di un’interrogazione di Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri. "Ferrovie dello Stato – ha risposto il vicesindaco Tonino Capriotti - ha presentato una variante al progetto sulla base delle nostre osservazioni. Il nuovo progetto è stato approvato dall’area gestione del territorio nell’aprile 2025 e il Piano di fattibilità tecnico-economica è stato inviato alla Soprintendenza. La progettazione dovrebbe andare a bando a giugno e i lavori per questa prima porzione partirebbero all’inizio del 2026. Questo tranche include lavori alla struttura e al marciapiede".

Giuseppe Di Marco