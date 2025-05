Caso Ficcadenti nel consiglio dell’Unione

I lavori del consiglio dell’Unione, che si è riunito martedì sera, nella sala consiliare del comune di Castel di Lama sono stati sospesi a causa di un caso di presunta incompatibilità sopravvenuta. Tra i punti in discussione nella serata c’era anche la variazione di bilancio dell’ente. Adesso si tratta di capire se il consigliere di opposizione di Castorano Luigi Ficcadenti, che ha attivato un procedimento di contestazione al tribunale del lavoro rivendicando l’indennità di performance del 2022, quando era coordinatore-responsabile delle Politiche sociali dell’Unione, può continuare a sedere sui banchi e ricoprire la carica di consigliere dell’Unione dei Comuni. Intanto il consiglio dell’Unione dei Comuni invita quest’ultimo a formulare osservazione o eliminare le presunte cause di incompatibilità. Il consigliere coinvolto martedì sera non era presente in consiglio. Al momento tutto è fermo in attesa che si faccia chiarezza sulla correttezza della composizione del consiglio. L’attuale presidente dell’Unione, il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio (foto) in merito alla questione dichiara: "Questa notizia è arrivata all’ultimo secondo, un po’ mi dispiace, capisco che Ficcadenti rivendica qualcosa che non gli è stato dato, ma da una parte mi dispiace che non è venuto in consiglio, che rappresenta la sede dove si deve risolvere la questione, naturalmente non escludo che ci siano stati motivi personali. Ficcadenti è stato sempre un consigliere presente, attento e puntuale. Ieri il consiglio ha votato all’unanimità, quello che mi rammarica è che non c’è stato confronto, l’auspicio è che fra 10 giorno la discussione possa aprirsi anche in sua presenza. Ficcadenti è stato per anni responsabile dei servizi sociali, l’anima dell’Unione dei Comune".

Maria Grazia Lappa