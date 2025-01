Caso mensa, prosciolto per prescrizione

Frode nelle pubbliche forniture. Questo il reato che la Procura della Repubblica di Ascoli contestava ad Emidio Albanesi, 67enne ascolano finito in una inchiesta della magistratura riguardante la fornitura di pasti alla mensa della scuola materna e dell’elementare di Castorano. Il processo a suo carico è terminato ieri con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Albanesi, difeso dall’avvocato Mauro Gionni, era indagato in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Iside che forniva i pasti nel periodo oggetto delle attenzioni del sostituto procuratore Mara Flaiani, fra il 2012 e il 2014. La Procura di Ascoli gli contestava la presunta violazione del capitolato speciale di appalto stipulato con il Comune di Castorano per il servizio di refezione scolastica presso la scuola materna ed elementare. In sostanza, per la preparazione dei pasti destinati ai bambini sarebbero stati utilizzati prodotti alimentari diversi, per origine, provenienza e qualità, da quelli previsti nel capitolato. Il riferimento è al fatto che sarebbe stato utilizzato prosciutto crudo privo del marchio Dop o Igp, olio extravergine di oliva non proveniente da agricoltura biologica ed imballato in Pet anziché in vetro. Si parlava inoltre dell’utilizzo di carni bovine provenienti dalla Polonia e/o prive del marchio Igp, di mozzarelle provenienti anche queste dalla Polonia e quindi non reperite giornalmente sul mercato locale. Non era comunque in discussione la salubrità degli alimenti per la quale non sono stati mossi appunti dalla magistratura e anche i controlli del Nas non trovarono in questo senso anomalie), ma la loro qualità. Erano stati alcuni genitori a presentare al Comune un esposto corredato di fotografie.

p. erc.