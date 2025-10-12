Caso miasmi, in tribunale la funzionaria

E’ ripreso davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti il terzo processo per i miasmi che i cittadini residenti a Villa Sant’Antonio e a Castel di Lama hanno denunciato di aver percepito pesantemente e che per la Procura sono attribuibili al depuratore Campolungo Piceno Consind. Imputati sono due responsabili tecnici, Danilo Ciancio di 38 anni di Ascoli (fino al 26 aprile 2021) e Walter Pulsoni, 39enne di Folignano (fino al 27 aprile 2021), entrambi difesi dall’avvocato Giuseppe Le Pera del foro di Roma. Nel corso dell’ultima udienza è stata sentita la funzionaria Arpam Valentina Crecenzi che ha raccontato di aver eseguito un sopralluogo nell’Aprile 2021 a seguito di segnalazione dei residenti. Ha elencato una serie di violazioni di prescrizioni da parte del gestore Picena Depur (oggi Uniproject); tali violazioni erano responsabili della formazione degli odori molesti molto forti diffusi a Castel di Lama.

La funzionaria Arpam ha confermato la presenza di forti odori nauseabondi presso l’impianto. Nella stessa udienza Danilo Ciancio non ha dato disponibilità a sottoporsi a domande del pubblico ministero e delle parti civili, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee contestando i rilievi della Arpam. Il processo proseguirà prima di Natale con la testimonianza di altri residenti e funzionari Arpam. Le parti civili sono assistire dalle avvocate Anna Laura Luciani e Caterina Fossari. Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Davide Stipa e Walter Giudici.

p. erc.