Valerio Baroncini
Identità a tavola
Ascoli
CronacaCaso miasmi, in tribunale la funzionaria
12 ott 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
  Caso miasmi, in tribunale la funzionaria

E’ ripreso davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti il terzo processo per i miasmi che i cittadini residenti a Villa...

E’ ripreso davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti il terzo processo per i miasmi che i cittadini residenti a Villa Sant’Antonio e a Castel di Lama hanno denunciato di aver percepito pesantemente e che per la Procura sono attribuibili al depuratore Campolungo Piceno Consind. Imputati sono due responsabili tecnici, Danilo Ciancio di 38 anni di Ascoli (fino al 26 aprile 2021) e Walter Pulsoni, 39enne di Folignano (fino al 27 aprile 2021), entrambi difesi dall’avvocato Giuseppe Le Pera del foro di Roma. Nel corso dell’ultima udienza è stata sentita la funzionaria Arpam Valentina Crecenzi che ha raccontato di aver eseguito un sopralluogo nell’Aprile 2021 a seguito di segnalazione dei residenti. Ha elencato una serie di violazioni di prescrizioni da parte del gestore Picena Depur (oggi Uniproject); tali violazioni erano responsabili della formazione degli odori molesti molto forti diffusi a Castel di Lama.

La funzionaria Arpam ha confermato la presenza di forti odori nauseabondi presso l’impianto. Nella stessa udienza Danilo Ciancio non ha dato disponibilità a sottoporsi a domande del pubblico ministero e delle parti civili, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee contestando i rilievi della Arpam. Il processo proseguirà prima di Natale con la testimonianza di altri residenti e funzionari Arpam. Le parti civili sono assistire dalle avvocate Anna Laura Luciani e Caterina Fossari. Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Davide Stipa e Walter Giudici.

p. erc.

