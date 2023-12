Caso Natale, il sindaco:: "Solo investimenti mirati"

In riviera il Natale non è bello se non è litigarello. È sulle note di questo motto popolare che, ieri mattina in sala consiliare, il sindaco Antonio Spazzafumo ha presentato il cartellone delle festività, replicando alle polemiche di chi considera troppo alti i costi sostenuti. Al ‘varo’ erano presenti, oltre al primo cittadino, il vicesindaco Tonino Capriotti e gli assessori Cinzia Campanelli, Laura Camaioni e la new entry Lia Sebastiani, che ha colto l’occasione per presentarsi ufficialmente alla città. A partecipare inoltre sono stati numerosi referenti delle associazioni e degli sponsor che hanno contribuito a stilare il menu natalizio: una carta piuttosto fitta di eventi per i quali si è reso necessario un investimento di oltre 167mila euro. Costi non indifferenti che, come ha spiegato la Campanelli, sono lievitati soprattutto nel comparto sicurezza, logistica e diritti artistici. Nonostante tutto, comunque, il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il cartellone: "Sono sicuro che le festività, in Riviera, saranno un successo – ha commenta Spazzafumo - Abbiamo cercato di soddisfare le esigenze di tutti e, per raggiungere tale scopo, da quest’anno i tre settori della cultura, del turismo e del commercio hanno lavorato in sinergia. L’obiettivo è di portare avanti programmi comuni che facciano da richiamo".

Del totale, circa 59mila euro sono serviti a finanziare gli eventi del 31 dicembre e del 1° gennaio: in questi giorni infatti si esibiranno, in piazza Giorgini, gli operatori di ‘Bobodanno in piazza’, il cui intrattenimento sarà a cura de La Bottega di Bobo, poi Gloria Conti & Andrea Galosi e infine Paolo Belli con la sua big band. Va ricordato che ai 167mila del cartellone devono sommarsi i 55mila delle luminarie: di questi, 40mila saranno per gli arredi, 5mila per gli allacci comunali e altri 10mila di contributo alle utenze sostenute dai commercianti che hanno addobbato di propria iniziativa alcune vie. Tra queste, figurano via Fratelli Cervi, via Ugo Bassi, via XX Settembre e piazza Kolbe. Nessun ausilio, invece, è pervenuto da Viale De Gasperi. Sul tema costi, nei giorni scorsi, non sono mancate le polemiche. Soprattutto da parte del Pd, che ha lamentato l’assenza di visione e programmazione dimostrata dalla squadra di governo cittadino. "Per quanto riguarda i costi – ha concluso il sindaco - mi pare che abbiamo speso meno dell’anno scorso. Si tratta di tutti investimenti mirati. Non vedo problemi, e quindi non capisco perché dovremmo scandalizzarci". Non è ancora ben chiaro, invece, in cosa consistano le sponsorizzazioni tecniche: di sicuro c’è che anche quest’anno verrà arredato e illuminato il giardino ‘Nuttate de lune’. Per i prossimi anni, infine, il vertice comunale starebbe valutando di portare le luminarie anche sul lungomare.

Giuseppe Di Marco