Caso Pro Marche, consiglio di Stato a novembre

In Consiglio di Stato la questione della variante ProMarche verrà discussa giovedì 13 novembre: è questa la data fissata per l’udienza pubblica di merito per questa matassa tutt’altro facile da sbrogliare, protagonista di un intricato dibattito politico al civico 124 di Viale De Gasperi. È quanto prevede l’ordinanza emanata dall’organo di rilievo costituzionale il 24 settembre, che ha impresso una nuova svolta nella vicenda. I fatti. L’8 settembre il comune ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la ProMarche per la riforma della sentenza con cui il Tar ha dato 45 giorni di tempo al consiglio comunale per rideterminarsi sulla vicenda. In via incidentale l’ente rivierasco ha chiesto anche la sospensione dell’efficacia di tale sentenza, ma l’organo di rilievo costituzionale ha chiarito che "l’esigenza cautelare rappresentata dalla appellante – recita l’ordinanza – è venuta meno, essendosi il consiglio rideterminato con delibera 94 del 17 luglio 2025, sempre in senso sfavorevole alla parte ricorrente, ribadendo il diniego di variante".

Nella stessa ordinanza il Consiglio di Stato rileva come sia necessario "approfondire nella fase di merito se con la delibera 94 il consiglio comunale abbia inteso prestare acquiescenza alla sentenza del Tar o si sia limitato a darvi esecuzione, senza rinunciare a contestarla mediante l’appello successivamente proposto". In poche parole, l’esecutività della sentenza viene confermata e, visto che sul tavolo c’è anche un cospicuo finanziamento Pnrr, la magistratura ha ritenuto fondamentale fissare subito un’udienza di merito, respingendo contestualmente l’istanza cautelare. Insomma, il ginepraio continua a complicarsi: dopo il parere favorevole in conferenza dei servizi, il diniego espresso dal consiglio comunale e le diverse impugnazioni presso la magistratura amministrativa, in poco più di un mese e mezzo si deciderà se la questione debba passare nelle mani di un commissario ad acta. Nel frattempo il consiglio comunale ha deciso di istituire una commissione d’indagine per chiarire ogni aspetto relativo al percorso della proposta. Proposta che, va ricordato, riguarda la realizzazione di un impianto di stoccaggio alimentare a bassa temperatura per prodotti surgelati su un terreno di via Pomezia. La richiesta di variante, a tal proposito, si rese necessaria perché in quella zona le norme urbanistiche di San Benedetto prevedono un’altezza massima di 11 metri, mentre l’impianto ideato da ProMarche si innalzerebbe fino a 30.

Giuseppe Di Marco