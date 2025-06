Caso ProMarche, il consiglio vuole il ricorso

Non un passo indietro rispetto a quanto deciso lo scorso settembre. Pare essere questo il mantra di buona parte del consiglio comunale sulla vicenda della variante ProMarche. Proprio ieri mattina si è tenuta una nuova riunione dei capigruppo volta a delineare il percorso da intraprendere dopo la sentenza del Tar Marche. Quella che ha annullato la delibera contenente i motivi del diniego alla proposta della società, e che ha dato 45 giorni di tempo allo stesso consiglio per "rideterminarsi" sulla questione. Questa volta, però, scendendo nel ‘tecnico’.

La maggioranza dei convenuti, ieri mattina, ha deciso di proporre ricorso in Consiglio di Stato impugnando tale sentenza, chiedendo la sospensiva della stessa, e al tempo stesso dotandosi di un approfondimento tecnico a supporto del ‘no’. Approfondimento che non verrebbe redatto da un consulente esterno. Quindi si valuterà di calendarizzare un consiglio comunale sull’argomento: una decisione in tal senso non è ancora stata presa.

Va detto che non tutta la maggioranza ha manifestato parere favorevole a questa strategia. Non Viva San Benedetto, che nel frattempo ha esplicitato la propria posizione attraverso una nota ben poco equivocabile: "Fare ricorso al Consiglio di Stato rispetto alla sentenza emessa dal Tar ci pare una scelta pericolosa, che dilaterebbe i tempi dell’operazione con il rischio per la società di non poter operare nei tempi del Pnrr e quindi per il territorio di perdere questa opportunità. Premesso tra l’altro che un ricorso al Consiglio di Stato ha comunque per l’ente costi molto superiori a quelli della convocazione di un consiglio comunale, poiché il Tar si è limitato a chiedere una nuova seduta del consiglio comunale in cui emerga una decisione politica tecnicamente motivata nel merito, non capiamo cosa osta ad agire in questo senso. Riteniamo quindi che la scelta più opportuna sia quella di non appellare la sentenza del Tar, tornare in consiglio comunale ed esprimersi rapidamente nel merito. Nessuna forza né di opposizione né tantomeno di maggioranza riteniamo debba avere alcuna preoccupazione rispetto all’assumersi la responsabilità di una scelta motivata per altro richiesta dal tribunale amministrativo regionale su una questione che riguarda lo sviluppo imprenditoriale ed occupazionale della città e del territorio".

La minoranza, inoltre, ha chiesto di visionare il ricorso prima che questo venga depositato, in modo da discuterne ed eventualmente apportare integrazioni.

Giuseppe Di Marco