Caso ProMarche, il Tar respinge il ricorso della cooperativa

Caso ProMarche, il Consiglio di Stato respinge il ricorso intentato dalla società cooperativa, con cui quest’ultima aveva chiesto la riforma della sentenza emanata ad ottobre dal Tar Marche. Il tribunale amministrativo, in autunno, aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso di ProMarche, che allora aveva impugnato la delibera con cui il consiglio comunale aveva espresso il proprio diniego alla proposta della società, non ravvisandovi motivazioni alla base del diniego. Con la proposta, va ricordato, era stata avanzata l’idea di realizzare in variante un impianto di stoccaggio alimentare a bassa temperatura in via Pomezia, a pochi passi dalla sede della cooperativa. L’iter avrebbe necessitato di una variante dato che l’impianto avrebbe raggiunto un’altezza massima di 28 metri, dove il piano regolatore pone, come soglia massima, 11 metri. ProMarche, in Consiglio di Stato, si era opposta all’improcedibilità del ricorso, collegata alla mancata impugnazione, al Tar, della delibera 143, con cui erano stati convalidati i motivi alla base del rigetto. Ora, però, è sopravvenuta la sentenza dell’organo di rilievo costituzionale: "E’ pertanto corretta la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado – recita l’atto - sebbene l’atto sopravvenuto debba essere qualificato non già quale conferma, bensì quale atto di convalida della delibera originariamente impugnata, viziata per difetto di motivazione". La proposta di variante, va ricordato, è stata rifiutata perché il consiglio ha espresso la volontà di dotarsi di un nuovo strumento di pianificazione urbana prima di prendere in considerazione istanze di modifica puntuale. Il progetto della centrale di stoccaggio era stato oggetto di valutazione positiva da parte del Ministero dell’Agricoltura, e gli era stato riconosciuto un contributo Pnrr a fondo perduto di 7.485.894 euro, a fronte di un investimento complessivo di 18.714.735 euro.