Caso segretario Piunti si rivolge al Ministero

La questione dell’incarico, attribuito al segretario generale, relativo alla gestione delle risorse umane, verrà posta all’attenzione della Prefettura e del Ministero dell’Interno. Così ha deciso Pasqualino Piunti, che mesi fa portò in emiciclo un’interrogazione circa i compiti che la legge consente di svolgere alla figura del segretario. Al dottor Stefano Zanieri, infatti, è stato attribuito anche il servizio ‘organizzazione e capitale umano’, ma Piunti fece notare, in consiglio comunale, che ai segretari può essere dato questo incarico solo in via eccezionale: in caso, per esempio, di carenze nel personale. La risposta del sindaco Spazzafumo si è fatta attendere qualche settimana, e con essa il primo cittadino ha ribadito la congruità di quando stabilito. "L’esercizio di funzioni dirigenziali da parte del segretario comunale è legittimo – scrive Spazzafumo, citando specifiche disposizioni contenute nel Tuel e nel contratto collettivo nazionale 2020 – ciò è confermato dal fatto che vari comuni con dirigenti conferiscono incarichi dirigenziali al segretario generale". E ancora: "L’ordinamento degli enti locali prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 100mila abitanti, il segretario comunale tra le molteplici funzioni, svolga anche quelle di direzione generale dell’ente e di sovraintendenza e coordinamento dei dirigenti". In quest’ottica, precisa ancora il sindaco, tale mansione riguarderebbe principalmente compiti di programmazione e di elaborazione di piani e programmi riguardanti il personale, e non compiti gestionali in senso stretto "se non in via eccezionale e residuale". L’incarico in questione scadrà alla fine del 2025 e ciò non esclude, recita la risposta, che questo possa essere riassegnato ad un altro dirigente, a valle di una nuova organizzazione della macchina.