Caso Start, c’è lo strappo. L’Arengo ora vuole uscire

Il caso Start rischia di provocare una spaccatura senza precedenti nella storia recente tra il Comune di Ascoli e l’asse composto da San Benedetto e Monteprandone. All’Arengo non hanno digerito infatti la lettera inviata qualche giorno fa da Antonio Spazzafumo e Sergio Loggi, in cui chiedevano un’assemblea dei soci dell’azienda di trasporto pubblico in cui avanzare la richiesta di siluramento del presidente Enrico Diomedi. Con questo documento, firmato anche dal presidente della Multiservizi sambenedettese Guido Castelletti, l’obiettivo è arrivare alla revoca di Diomedi per ’giusta causa’ dopo le tensioni esplose durante il rinnovo delle cariche nella Start Plus. ’Giusta causa’ che non sarebbe invece motivata secondo l’Arengo, che teme invece ripercussioni anche sul piano giudiziario in un’eventuale causa portata avanti dal presidente in caso di addio. Ecco allora che ieri, in occasione della riunione di giunta, è stata predisposta una delibera per incaricare il direttore generale del Comune di Ascoli di valutare l’opportunità e la fattibilità di una società in house di trasporto slegata alla Start. Insomma, una nuova società da costruire nel 2026 alla fine del contratto in essere, che coprirebbe il trasporto ad Ascoli ed eventuali comuni interessati.

I malumori sono iniziati a inizio luglio, con la nomina di Davide Straccia a presidente della Start Plus, insieme ai consiglieri Daniela Massi, Raniero Agostini e Andrea Manfroni. "Il presidente della Start Spa Enrico Diomedi – scrisserero allora Spazzafumo e Loggi – non ha preso in considerazione le indicazioni pervenute dai soci di maggioranza (Provincia di Ascoli e Comune di San Benedetto) che insieme rappresentano oltre il 60% delle quote. Diomedi ha invece sostenuto gli indirizzi espressi dal Comune di Ascoli che detiene circa il 32%. Pertanto, l’Amministrazione Provinciale e il Comune di San Benedetto hanno già diffidato il presidente Diomedi e, se necessario, provvederanno mediante la nomina di un legale a impugnare l’atto del Consiglio di Amministrazione della Start Plus che non è espressione della maggioranza dei soci dell’organismo e del territorio di riferimento".

Dopo due mesi ecco il tentativo di far fuori Diomedi dalla costa e il braccio di ferro del Comune di Ascoli che non si fa trovare impreparato. Insomma, quest’anno rischia di non esserci soltanto il derby calcistico.

Flavio Nardini