Caso Talamonti, arriva il legale esterno

Il Comune di San Benedetto darà mandato ad un avvocato esterno di valutare la questione dei compensi attribuiti alla dirigente Catia Talamonti mentre era presidente di Picenambiente. È questa la decisione che il sindaco Spazzafumo ha esplicitato in consiglio comunale, in risposta all’interrogazione di Giorgio De Vecchis. "La questione è di natura tecnico-legale – ha spiegato il primo cittadino in emiciclo - e per tale ragione non si è ritenuto opportuno coinvolgere la giunta. In ogni caso, al fine di poter assumere la più opportuna ed efficace iniziativa, ritengo necessario affidare ad un legale l’incarico di esaminare tutti gli atti relativi alla questione, in modo da proporre all’ente le azioni più opportune". La vicenda saliva agli onori delle cronache lo scorso autunno, anche perché nel merito veniva depositato un esposto in Procura mentre la Corte dei Conti, nel 2017, avviava una propria istruttoria interna.

Si trattava di capire, insomma, a chi spettassero questi compensi. Nel frattempo, il vertice comunale decideva di trasferire il servizio ‘partecipate’ ad un altro dirigente. Si ricorderà come tutto ciò sia stato portato in consiglio dall’ex capogruppo di San Benedetto Viva, oggi membro della minoranza, che ha chiesto a Spazzafumo "se ha formalmente messo a conoscenza la giunta comunale della necessità espressa dal segretario generale di conoscere l’orientamento in merito all’espletamento di un’azione giudiziaria finalizzata al recupero delle somme".

Da qui, gli altri quesiti: "In caso di risposta affermativa alla prima domanda, quali sono stati i motivi per cui la giunta comunale, a distanza di oltre sei mesi, non ha ritenuto di provvedere a quanto ritenuto necessario e doveroso dal segretario generale? E in caso di risposta negativa alla prima domanda, quali sono i motivi che l’hanno indotta a soprassedere a quanto considerato doveroso e necessario dal segretario generale?" La storia è stata esaustivamente ricostruita dallo stesso sindaco, che ha rammentato come l’avvocatura comunale, lo scorso settembre, avesse richiamato il principio dell’’onnicomprensività’ della retribuzione, secondo cui i dipendenti comunali devono riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi ricevuti per via di incarichi nelle partecipate. Contestualmente, però, veniva anche riconosciuta l’aleatorietà e la complessità della questione.

"Pertanto – prosegue Spazzafumo - anche dopo questo parere espresso dal responsabile del servizio legale, sono rimasto mio malgrado senza una precisa indicazione tecnico-legale circa le azioni da intraprendere". Ora però la decisione è stata presa. "Non è che la giunta, organo politico, non si può esprimere sul rispetto della legge – replica De Vecchis – Siamo in un comune in cui l’inerzia regna. Chissà cosa sarebbe successo se io non avessi presentato questa interrogazione".

Giuseppe Di Marco