Caso torre ProMarche, istituita una commissione

Non c’è due senza tre: è questo il numero di ricorsi intentati dalla ProMarche per far valere la propria posizione sulla proposta avanzata mesi fa e rifiutata dal consiglio comunale. La novità è emersa nell’assise di ieri sera, dove è stata istituita una commissione d’indagine con il voto favorevole di 20 consiglieri. Ad esprimersi contro questa iniziativa sono stati i due del gruppo misto di maggioranza e le due consigliere di Viva San Benedetto, mentre il sindaco Spazzafumo si è astenuto. Tornando al nuovo ricorso, questo discende dall’ultimo consiglio, tenutosi a luglio, in cui è stato riaffermato il diniego alla proposta con apposita delibera. La società ritiene che l’assise abbia disatteso le indicazioni del Tar, che nella sentenza di fine maggio dava all’assise 45 giorni di tempo per rideterminarsi sulla vicenda, adducendo una motivazione rafforzata rispetto a quanto detto in precedenza. Se il ricorso venisse accolto si ordinerebbe al comune di dare piena ottemperanza alla recente sentenza del Tar Marche; inoltre si chiede alla magistratura di dichiarare inefficace l’ultima delibera del consiglio con cui questo ha ribadito il proprio rifiuto alla proposta di variante. Quindi si domanda la nomina del commissario ad acta per definire la vicenda. È da capire, dunque, se il comune si costituirà, e se il ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza di maggio sia stato depositato.

Intanto, è stata istituita la commissione d’indagine, volta a far luce sul procedimento amministrativo legato alla valutazione dell’istanza ProMarche: questa sarà composta da 17 consiglieri, di cui 9 di maggioranza (Capriotti, Novelli, Piunti, Gaetani, Micozzi, Mancaniello, De Ascaniis, Laghi, De Renzis) e 8 di minoranza (Bagalini, Marinangeli, Carboni, De Vecchis, Canducci, Bottiglieri, Marchegiani e Barlocci), con il presidente che verrà eletto nella prima seduta, e sarà in quota minoranza. "Oggi discutiamo della credibilità di questo consiglio – ha affermato Barlocci – Su una vicenda narrata in modo frammentario. Per un progetto portato da un’azienda del luogo siamo tornati più volte in consiglio e al Tar. Una commissione d’indagine non è un tribunale: noi ascoltiamo le persone coinvolte, tra cui i dipendenti comunali, gli amministratori, i dirigenti, l’azienda". Annalisa Marchegiani, annunciando che intanto la ProMarche ha proceduto con una nuova impugnazione, ha sottolineato l’importanza di conoscere le iniziative della società: "Società che si è mossa – ha concluso – mentre noi avremmo dovuto già presentare un ricorso a tutela dell’interesse pubblico".

Giuseppe Di Marco