Caso variante Areamare, per il ricorso del privato sentenza al Tar il 7 febbraio

Sulla variante Areamare ogni decisione è stata rinviata al 7 febbraio, data della prossima udienza per il ricorso del privato contro il no dell’amministrazione. Il Tar sarà chiamato a stabilire il grado di "discrezionalità" della giunta nel prendere decisioni in merito e l’esistenza di un "interesse pubblico" relativo alla proposta di variante: interesse che la giunta ha negato perché l’approvazione della variante, scrive, ridurrebbe "le aree attualmente destinate a pubblici servizi scolastici nelle zone interessate dalla proposta". Il punto, però, è che parallelamente alla variante edilizia – che prevede la realizzazione di 18 fra palazzine e villette a Porto d’Ascoli – Areamare ha anche proposto di realizzare, in Sentina, una scuola, proprio come previsto dall’attuale piano regolatore. A ciò, però, il comune replica di voler approvare, entro il termine dell’attuale mandato, un nuovo piano regolatore. Tanto si è parlato della variante, ma il 2024 potrebbe essere l’anno in cui porre fine all’interminabile vicenda. A difendere la propria proposta, lo scorso dicembre, era stato anche l’imprenditore Eolo Di Concetto. Questa prevede l’insediamento di una volumetria residenziale di 33.482 metri cubi, per circa 279 nuovi abitanti.

La proposta inoltre prevede di destinare a parcheggio pubblico di quartiere e verde parte della superficie posta in corrispondenza della sopraelevata, al fine di riequilibrare le superfici sottratte a standard pubblico dalle nuove aree di espansione. In sintesi, da un confronto delle superfici ante e post intervento, per l’area di via Scarlatti e via Mare si passerebbe da 47.250 metri quadri di zona a verde pubblico e zona a verde naturale attrezzato e 24.299 metri quadri di zona dedicata alla viabilità, a 47.439 metri quadri di ‘zona a verde pubblico di quartiere’, 6.860 metri quadri di ‘parcheggio pubblico di quartiere’ e 3.300 di ‘fascia di rispetto della sopraelevata’. Per l’area di via del Cacciatore e via da Buglione si passerebbe 15.800 metri quadrati di ‘zona a verde pubblico di quartiere’ e 14.582 di ‘zona per l’istruzione’ a 14.007 metri quadri di superficie a ‘verde pubblico di quartiere’ e 3.275 di ‘zona per l’istruzione’. Il privato, dovrebbe versare un contributo straordinario di 4,5 milioni, di cui 3,3 in terreni e 1,2 in denaro.

Giuseppe Di Marco