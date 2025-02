Cassa di colmata al porto: "Non diventi una discarica"

Per il comitato ’Rigenera Sbt’, la cassa di colmata al porto di San Benedetto pone potenziali gravi problemi ecologici, urbanistici ed economici e denunciano i continui rinvii relativamente la realizzazione del terzo braccio del porto. "Vorremmo in particolare avere dall’Autorità di Sistema – affermano l’avvocato Gianluigi Pepa (foto) e l’architetto Daniele Paolini – una risposta precisa su tempi certi e modalità di costruzione del famigerato terzo braccio portuale, da oltre 30 anni soggetto a un eterno rinvio. La costruzione del terzo braccio sembrerebbe legata al progetto di ampliamento della Cassa di Colmata, ma allora perché, dopo trenta anni, fin’ora non si è visto nulla di concreto?" chiede il comitato.

L’ampliamento della cassa di colmata rappresenta per il comitato un nodo critico. "La nostra domanda principale riguarda quale sia l’effettivo vantaggio per la città di San Benedetto del Tronto dall’ampliamento di quella che per noi allo stato attuale è solo una discarica". Secondo il comitato, senza un vero piano di riqualificazione, l’area rischia di aggravarsi ulteriormente. Chiedono studi di fattibilità e impatto ambientale per dimostrare eventuali benefici dell’intervento. Sul recupero degli ex magazzini portuali, il comitato esprime preoccupazione. "Gli ex magazzini portuali, sono un patrimonio storico e, al contempo, un’opportunità di sviluppo. La domanda cruciale è: quali proposte alternative di recupero potrebbero essere realizzabili oltre ad ospitare la movida?" La riqualificazione dovrebbe prevedere funzioni culturali e turistiche per valorizzare l’area senza alterarne l’identità.

’Rigenera Sbt’ sostiene una visione ecologica e sostenibile. "La posizione di Rigenera Sbt è fortemente orientata verso una visione a lungo termine ecologica e sostenibile, che rifiuta l’idea di un ampliamento della cassa di colmata a favore di un ripristino e bonifica dell’area preliminare a qualsiasi altro ampliamento per noi attualmente inutile e insostenibile". In tal senso proprio mercoledì si è svolta una riunione tra amministrazione comunale e autorità portuale ad Ancona. "Nel corso dell’incontro – ha spiegato il sindaco Antonio Spazzafumo – ho ricordato che la città di San Benedetto vede nel porto da sempre un luogo dove sviluppare le attività connesse alla pesca sostenibile, alla cantieristica e al turismo. Per questo è necessario incidere sulla riqualificazione delle aree a ridosso del bacino per dare la possibilità agli imprenditori e alla comunità di poter utilizzare questi spazi in modo innovativo e creativo".

