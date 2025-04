Cassa di colmata, apertura dall’Ap

"C’è stata un’apertura da parte dell’Autorità di sistema a rivedere l’iniziativa collaborando per dar vita a un progetto condiviso e aderente alle esigenze di tutti". È Antonio Spazzafumo, a margine dell’incontro tenutosi questa mattina ad Ancona, a prospettare sviluppi positivi per quanto riguarda la realizzazione della nuova vasca di colmata. La cassa si farà, ma a determinate condizioni: "Abbiamo deciso di mettere nero su bianco una progettazione più ampia, che riguardi il futuro del nostro porto – continua il sindaco di San Benedetto – C’è da ragionare sul terzo braccio e sul riutilizzo di alcuni capannoni in disuso in zona molo nord. Serviranno altri incontri nei quali i tecnici dovranno mettere a punto la migliore soluzione possibile, ma l’importante, oggi, era sedersi e trovarsi d’accordo su alcuni punti fermi. Poi servirà anche l’apporto della politica". Politica che soprattutto dovrà trovare le risorse (150 milioni) per concretizzare un progetto in linea con il nostro piano regolatore del porto, anche se questo risulta in alcune parti datato. Spazi utilizzabili, cantieristica, riqualificazione della vasca esistente: sono questi i concetti attorno ai quali ruota l’accordo di massima stretto ieri mattina in trasferta dorica, cui hanno partecipato, oltre al primo cittadino, anche i consiglieri Umberto Pasquali ed Elena Piunti, nonché il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi e il volontario civico ingegner Giuseppe Fiscaletti. La delegazione sambenedettese ha riportato le osservazioni esposte tre giorni fa in commissione urbanistica, dove è stato ripercorso l’iter che ha condotto l’amministrazione di Viale De Gasperi alle risultanze di oggi. Il 1° aprile era stato proprio Giantomassi a mettere in chiaro i dettagli del progetto, portato avanti presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la realizzazione della nuova vasca: un’opera da 33 milioni e 192mila metri cubi che era stata contestata dal comune proprio presso il Consiglio superiore, in quanto opera non funzionale a uno sviluppo della banchina portuale. Il dirigente aveva riportato come il presidente di commissione, allora, avesse chiesto che le riflessioni del comune venissero approfondite. Quindi la commissione aveva modificato il proprio parere: in esso veniva specificato che le osservazioni di San Benedetto sarebbero dovute confluire in un confronto con l’Autorità di sistema portuale. I rappresentanti della riviera, quindi, si erano posti un duplice obiettivo: opporsi al progetto della vasca, in quanto questo avrebbe richiesto una variante, oppure trovare un modo per mitigarne gli effetti in funzione di quanto previsto dal piano regolatore. Se il primo obiettivo sembra essere sfumato, è altrettanto vero che l’impegno di oggi è di collaborare per ottenere il secondo.

Giuseppe Di Marco