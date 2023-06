"Cassandra Fest, successo di pubblico a Monteprandone"

Salutata da grande successo la 2ª edizione del Cassandra Fest, festival culturale organizzato dall’associazione ’Prima Persona Plurale’ con il patrocinio e il contributo del comune di Monteprandone. "Non so se siamo più stremati o felici – afferma il presidente di ’Prima Persona Plurale’ Matteo D’Angelo–. Nonostante l’incognita legata al maltempo, abbiamo vissuto serate fantastiche. Voglio ringraziare in primis l’amministrazione comunale di Monteprandone, gli artisti che si sono esibiti, i tanti partner coinvolti e i più di 30 volontari che hanno permesso di goderci lo spettacolo del Cassandra Fest". "Avevamo scommesso sul Cassandra Fest e visto il successo di pubblico per gli spettacoli e i concerti serali dei Coma Cose e di Valerio Lundini, ma anche per tutti gli appuntamenti collaterali – dichiara il sindaco Sergio Loggi – più che un progetto dei giovani e per i giovani, il festival si è affermato come un vero e proprio progetto culturale di qualità. In tre giorni migliaia di persone hanno raggiunto Monteprandone e Centobuchi per vivere il territorio, conoscerlo, divertirsi. Complimenti agli organizzatori per la passione e per le sinergie create con altre realtà culturali del territorio"