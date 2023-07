Casserata a Montalto

Da oggi al 16 luglio nel borgo di Montalto Marche va in scena la "Casserata", proposte per tutti i gusti e per tutte le età, tra teatro, comunità, musica e buon cibo. L’iniziativa è promossa dai giovani dell’Associazione montaltese MyClan. Oggi si terranno le prime due rappresentazioni, alle ore 21.30 e alle 23 (con due repliche negli stessi orari sabato 15 e domenica 16 luglio) dello spettacolo teatrale "Alba - Un viaggio che ci riporta nel Futuro", presentato dalla Compagnia "Lo Stormo". L’evento teatrale, che nasce da una residenza artistica a Montalto di un gruppo di artisti under 30 diplomati all’accademia Stap di Roma, si terrà dentro una vecchia "corriera" di paese che sarà eccezionalmente parcheggiata nel cortile di Palazzo Paradisi, con ingresso da Piazza Sisto V. Le rappresentazioni saranno sempre gratuite, con prenotazione obbligatoria ai numeri 370 1567741 e 324 5318420. La rappresentazione teatrale è uno degli appuntamenti all’interno del programma fittissimo della Casserata, che si svolgerà oggi e domani, nella parte alta del centro storico di Montalto: il Cassero. L’iniziativa è dedicata alla riscoperta delle bellezze del borgo e delle tradizioni culinarie dal tramonto fino a notte fonda. Prodotti tipici locali a Km 0 e antiche ricette montaltesi, il tutto accompagnato da artisti, musicisti e, per concludere, dj set.