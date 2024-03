Cassonetti sulla Statale. Arrivano i carabinieri

Si potrebbe configurare anche come un attentato alla sicurezza dei trasporti il folle gesto compiuto da qualcuno che nella notte fra venerdì e sabato ha pensato bene di scaraventare al centro della carreggiata della statale Adriatica una batteria di cassonetti per la raccolta dei rifiuti differenziati.

Per scongiurare rischi sono dovuti accorrere i carabinieri che hanno ripristinato in breve tempo la normalità prima che la bravata potesse avere conseguenze anche gravi e provocare un incidente stradale.

Il folle gesto è stato messo a segno sulla Nazionale in territorio di Grottammare ai confini con San Benedetto, in direzione dell’incrocio con la comunale che sale a San Francesco. Un punto in cui la strada fa un bel dosso e pertanto l’ostacolo viene visto all’ultimo momento dagli automobilisti in transito, in particolare in orario notturno. Un’azione scellerata che ha creato notevoli disagi ai mezzi in transito, costretti a fare la gimkana fra i bidoni della plastica, della carta, del vetro, dell’umido e degli sfalci. Fortunatamente non ci sono stati incidenti, ma i militari del nucleo operativo radio mobile della compagnia di San Benedetto e della stazione di Grottammare stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori del grave episodio. La città di Grottammare, recentemente è stata al centro di episodi vandalici compiuti da ragazzi del luogo con danneggiamenti di varia natura compresi gli incendi nei parchi pubblici. A poche centinaia di metri dall’accaduto, vi è un grande parcheggio dove da alcuni mesi, nei fine settimana, si radunano i ragazzi fino a una certa ora di notte. Un’area con attività ristorativa e sportiva che viene tenuta monitorata dalle forze dell’ordine ed è proprio grazie a questa presenza che i militari dell’arma sono riusciti a scongiurare il rischio di un eventuale sinistro. In quella zona vi sono diverse telecamere di videosorveglianza in attività private che potrebbero aiutare gli investigatori.

Marcello Iezzi