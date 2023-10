“Castagne in ritardo per le temperature"

Montegallo (Ascoli) , 22 ottobre 2023 – In molte zone dell’entroterra ascolano si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di raccogliere le castagne. Gianluca Rossi dell’azienda Agricola Sibillini Renaissance di Montegallo iscritto alla Cia – Coltivatori Italiani ci ha spiegato i motivi di questo ritardo: "Le cause sono riconducibili principalmente al cambiamento climatico in atto. Le piogge primaverili di maggio e giugno unitamente alla siccità registrata questa estate hanno di fatto ritardato l’apertura dei ricci. Una situazione però che è a macchia di leopardo. In alcune zone dell’entroterra ascolano la fase di raccolta è già iniziata mentre nella mia area il ritardo è di circa venti giorni".

Rossi, qual è l’andamento della raccolta?

"Prevediamo una raccolta che sotto l’aspetto quantitativo avrà un decremento tra il 50 e il 60% rispetto a due anni fa quando la resa è stata all’insegna della normalità".

Come prevedete la qualità?

"La qualità sarà particolarmente buona in quanto le castagne si presentano con un buon tenore zuccherino".

La flessione della quantità si tradurrà in un conseguente aumento dei prezzi?

"Le quotazioni della castagne saranno all’incirca simili a quelle dello scorso anno".

Cosa spinge un giovane come lei a lavorare in montagna per coltivare le castagne?

"Diverse sono le ragioni. La gestione dei castagneti permette di avere delle buone marginalità e questo è un fattore estremamente importante per un agricoltore. Per chi fa impresa agricola in montagna le castagne costituiscono il prodotti tipico del nostro territorio e quindi permette di tutelare il nostro ambiente anzi di migliorare l’habitat".

Continuerà a investire nei castagneti dell’ascolano?

"Certamente, grazie ad una norma che prevede la concessione di appositi contributi che confidiamo venga rifinanziata a breve, dallo scorso anno abbiamo provveduto a recuperare degli antichi castagneti di proprietà della nostra famiglia che erano in stato di abbandono da circa trent’anni. Con la riattivazione di queste piante confidiamo di aumentare la nostra produzione. Inoltre i nostri castagneti sono coltivati in regime biologico. Un fattore che da qualche anno a questa parte viene particolarmente apprezzato dai consumatori che sono sempre più attenti a scegliere e preferire i prodotti bio e noi siamo in grado di soddisfare tale esigenza". In provincia di Ascoli la coltivazione delle castagne è sempre stata importante. Basti pensare che soprattutto nell’entroterra del Piceno si produce il 96% delle castagne delle Marche.