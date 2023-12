Castel di Lama, aiuti economici ai più fragili

Il Comune di Castel di Lama ha messo in campo diverse iniziative per aiutare i cittadini: entro le 23.59 di mercoledì 13 dicembre, tutte le famiglie con ISEE inferiore o uguale a 12mila euro possono fare richiesta dei buoni spesa da spendere negli esercizi aderenti su tutto il territorio comunale. "Si tratta – ha detto il sindaco Mauro Bochicchio – di un piccolo contributo alle famiglie, per aiutarle a passare le feste di Natale in maniera più serena". Per trovare tutte le informazioni è possibile andare sulla pagina del Comune, dove si troveranno i moduli che potranno essere compilati per partecipare. Martedì 19 dicembre, dalle 10 alle 13, nella sala consiliare di via Carrafo invece verrà organizzato un corso rivolto a tutte le persone che hanno poca dimestichezza nell’utilizzo degli smartphone o ad usare i servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione. Naturalmente il corso è gratuito e rivolto a tutti.