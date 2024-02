Castel di Lama dichiara guerra ai furbetti dei rifiuti: ora le fototrappole

Il Comune dichiara ‘guerra’ agli sporcaccioni e installa fototrappole. L’amministrazione comunale di Castel di Lama sta provvedendo a installare fototrappole per contrastare l’azione di chi continua ad abbandonare, in maniera indiscriminata, i rifiuti sul territorio. Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco Mauro Bochicchio: "E-Killer sarà – ha detto il primo cittadino – prossimamente in azione. Spero che serva a convincere qualche ‘irriducibile’ a conferire i rifiuti nei giorni e negli orari giusti a salvaguardia del decoro urbano. Sono fermamente convinto che la maggior parte dei cittadini di Castel di Lama siano rispettosi delle regole e quindi conferiscano bene, ma anche l’1% è in grado di dare un’immagine sbagliata della città. Sia chiaro non è un sistema per fare cassa, ma semplicemente per restituirci una città pulita, l’immagine giusta di Castel di Lama". Alle parole del Sindaco hanno fatto eco quelle dell’assessore Stefano Falcioni con delega alla raccolta differenziata. "In settimana – ha detto – verrà installata sul territorio lamense E-Killer, la telecamere di ultima generazione. Il sensibile miglioramento del decoro urbano a Castel di Lama è tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione. Al fine di non incorrere in spiacevoli sanzioni si raccomanda la massima attenzione nel conferire i rifiuti nei termini previsti". La nuova telecamera non avrà bisogno di un supporto per essere sostenuta e verrà sistemati in diverse parti della città. Gli amministratori hanno constatato che malgrado la raccolta differenziata, ci sono zone del territorio in cui i rifiuti continuano ad essere abbandonati ad ogni ora. "Ci auguriamo che la presenza delle fototrappole costituisca un deterrente".