Castel di Lama e lo statuto ritrovato

‘Lo statuto ritrovato. Statuti di Castel di Lama dal XIV secolo ad oggi’ è il titolo del libro che verrà presentato domani, alle 10, nella sala comunale di via Carrafo a Castel di Lama. Un libro che sposta le lancette del tempo qualche secolo indietro, frutto di una ricerca e di un documento ritrovato quasi per caso. Un documento che rimette in discussione la storia di Castel di Lama, una pergamena trecentesca, riscoperta da Giuseppe Marucci e dal parroco don Paolo Sabatini nell’antico archivio storico parrocchiale di Santa Maria in Mignano. Dopo i saluti del sindaco l’introduzione verrà curata da Giuseppe Marucci coordinatore del volume, seguiranno i commenti degli autori: don Paolo Sabatini, Maria Elma Grelli, Laura Ciotti e Giuseppe Marucci. La mattinata si concluderà con un aperitivo offerto dall’amministrazione comunale.