Castel di Lama e Ripatransone Tutte le preferenze dei candidati

A Castel di Lama dopo lo spoglio, si conoscono le preferenze e i premiati che sederanno nel nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Mauro Bochicchio. I consiglieri della maggioranza della lista Bochicchio Avanti così hanno ottenuto i seguenti risultati: Domenico Angelini 270 preferenze, Luca Cristofori 108, Giorgia Felicioni 114, Stefano Falcioni 320, Gabriele Gagliardi 152, Marco Giorgi 142, Dennis Giovannini 87, Marco Mattoni 434, Diana Paoletti 196, Patrizia Luciana Stipa 192, Felicia Laura Vagnoni 227, Loredana Zappacosta 259. Entrano in consiglio Marco Mattoni, Stefano Falcioni, Domenico Angelini, Loredana Zappacosta, Felicia Laura Vagnoni, Diana Paoletti, Patrizia Luciana Stipa e Gabriele Gagliardi. Per quanto riguarda la lista di Tiziano Oddi il totale dei voti è di 1.570, le preferenze sono così distribuite: Stenio Amabili 340, Federica Calvaresi 161, Sabrina Cicconi 181, Emiliano Cinaglia 174, Tiziano Cori 105, Leonardo De Carolis 113, Maria Rita di Buò 101, Alessandra Egidi 279, Davide Giorgi 203, Ilaria Sestili 61, Andrea Spigonardi 222, Valentina Urriani 163. Entrano in consiglio oltre ad Oddi, Stenio Amabili e Alessandra Egidi. La lista di Francesco Ciabattoni ottiene 662 voti distribuiti nel seguente modo: Paola Cannella 67, Alessandra Cicconi 36, Mauro Cori 110, Ersilio Corradetti 70, Marica Della Rocca 26, Gabriele Ficcadenti 84, Gianluca Maurizi 31, Maurizio Morganti 35, Emmanuele Davide Mungari 38, Adjaratou Maria Niang 18, Annibale Pignoloni 22, Claudia Rossini 46. Entra in consiglio solo Francesco Ciabattoni.

L’esito del voto nel comune di Ripatransone evidenzia come gli elettori abbiano confermato la fiducia agli amministratori del primo mandato e che si sono ricandidati: Alessandro Ricci, che era stato assessore ha avuto 238 preferenze ed è stato il primo degli eletti, Leonardo Perozzi ex assessore allo sport 219 preferenze, l’ex assessore Roberto Pasquali 145 preferenze, Stefania Bruni 129 preferenze. A seguire Magda Verdecchia 111, Stefano Fraticelli 111, Maria Rita De Angelis 86, Silvia Maroni 81, Dalila Cicchi 55, Antonella Illuminati 39, Francesca Girolami 30, Andrea Cellini 25.

Nella lista di ’Progetto Paese’ con la candidata sindaco Roberta Capocasa, il più votato è stato Luca Iaconi con 117 preferenze, Giada Pierantozzi 108, entrambi sedevano con la Capocasa e con Antonio De Angeli (69 voti), sui banchi della minoranza, Luca Vitale 73, Giuseppe Gobbi 66, Carmine Zenodocchio 42, Giuliano Giangrossi 29, Serena Prischi 23, Lavina Barbizzi 23, Marino Giannetti 22, Pierluigi Ceccarelli 22, Peres De Jsmael 4.