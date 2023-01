Castel di Lama, il ’Muro d’artista’ tra passato e futuro

Castel di Lama, il ‘Muro d’artista’ è il risultato della partecipazione del pubblico lamense. Il progetto prevedeva la partecipazione degli studenti (elementari e medie) di Castel di Lama per la realizzazione di piccole piastre in maiolica. A spiegarlo è l’artista Lorena Squarcia: "Una visione tra passato, presente e futuro dove l’arte non è intesa solo come artigianato artistico – dichiara Squarcia –, ma un impulso di trasformazione e rinnovamento dove chiunque può avere accesso a nuove forme di comunicazione. Le piastre in questione, andranno ad arricchire la sede del Comune. Il progetto non finisce qui, ma proseguirà con la riqualificazione urbana del viale di via Scirola. Il laboratorio di decorazione urbana avrà inizio il 6 febbraio con due incontri settimanali nella sede della Croce rossa di Castel di Lama. È così che il viale si trasformeràin un ‘museo a cielo aperto’, dove la distanza del tempo e dello spazio si avvicina creando nuove connessioni".