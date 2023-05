Castel di Lama, l’analisi di Oddi "Accordi sbagliati con la sinistra Per Bochicchio un plebiscito"

Lista ‘20.23 Democraticamente lamense’, Tiziano Oddi fa un’analisi del dopo voto.

Oddi come giudica i risultati?

"I cittadini hanno espresso una volontà evidente di continuare con l’amministrazione attuale, a cui ho fatto i complimenti e l’in bocca a lupo con un messaggio ieri sera e oggi parlando con il sindaco Bochicchio. Siamo soddisfatti del lavoro fatto, ma non ci sentiamo ricompensati".

In che cosa avete sbagliato?

"Sicuramente c’è stato un errore nella costruzione di un accordo con la sinistra locale. Probabilmente dovevamo coinvolgere diversamente le persone, soprattutto nella costruzione del rapporto col Pd, che avrebbe dato un supporto da quel lato. I civici hanno preso 1300 voti e il Pd alle precedenti elezioni, ne aveva preso 900-1000 siamo arrivati a 1570 dall’altra parte le persone che si proponevano come esponenti del Pd nella lista di Bochicchio hanno preso 700 preferenze e poi neanche congiuntamente. Probabilmente avrebbe vinto sempre Bochicchio, ma con il Pd unito ce la saremmo giocata, sicuramente non con uno scarto di 700 voti. E’ stato un plebiscito nei confronti di Bochicchio di cui dobbiamo prendere atto. Ho già detto al sindaco che faremo un’opposizione corretta, costruttiva e collaborativa, là dove verremo coinvolti".

Pensa che il sostegno della vecchia politica l’abbia penalizzata?

"Non cerco capi espiatori, non potevamo fare una dichiarazione di presa di distanza da persone che militano in quest’area e che hanno voluto darci una mano. Dall’analisi politica emerge anche l’ennesimo flop della destra, che neanche nel periodo del massimo successo è stata capace di risultati: sono al potere a livello nazionale, regionale e nella vicina città di Ascoli, ma qui non è riuscita ad andare oltre i loro 600 voti. Alla scorsa tornata amministrativa si era fermata a 250 voti, a Castel di Lama la destra vale questo. Al di là di tutto bisogna riconoscere la sconfitta netta, adesso è necessario rimboccarsi le maniche per costruire insieme".

Maria Grazia Lappa