Castel di Lama omaggia le centenarie. Che festa per Natalina ed Edvige

Festa doppia e tutta al femminile a Castel di Lama, per i 100 anni di Natalina Doria e Edvige Luzi. L’ambito traguardo è stato raggiunto dalla due nonnine domenica scorsa. Due momenti distinti, accomunati dall’amore delle rispettive famiglie e dalla felicità per aver ‘conquistato’ la tripla cifra. Con la voglia, ovviamente, di non fermarsi di certo qui.

Entrambe le due neo centenarie di Castel di Lama sono state raggiunte dal sindaco Mauro Bochicchio e dall’assessore Felicia Laura Vagnoni, che le hanno fatto ricevere gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità. Un pezzo di storia autentica di Castel di Lama, due donne forti e determinante, due lavoratrici instancabili, tra le mura di casa e nelle loro botteghe, che con la loro laboriosità hanno saputo scrivere pagine di storia della città, testimoni dei cambiamenti sociali e culturali dall’inizio del secolo ai giorni nostri.

Natalina è stata un’abile maestra di ricamo, che ha concorso a formare intere generazioni di ricamatrici. Una vita spesa per la famiglia e il suo lavoro, i figli l’hanno ripagata con molte soddisfazioni: entrambi si sono laureati, con il massimo dei voti: in farmacia e in economia e commercio. Edvige Luzi è stata un’abile sarta che è riuscita a conquistare anche la stima e il rispetto degli australiani, è vissuta infatti per ben 25 anni a Sydney, dove ha lavorato come sarta.

A portare gli auguri istituzionali è stato il sindaco Mauro Bochicchio e l’assessore Felicia Laura Vagnoni. "E’ stato un giorno molto speciale – ha commentato il sindaco –, in cui porgere tutta la nostra gratitudine nei confronti di Natalina ed Edvige, che nel corso della loro vita hanno concorso alla crescita sociale e culturale del nostro paese: hanno educato diverse generazioni di lamensi tramandando le proprie conoscenze e i sani valori che le hanno guidate. Sono date storiche che l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare con delle targhe. Cento anni, un traguardo prestigioso, compiuto nello stesso giorno: una coincidenza davvero particolare per Castel di Lama. Un evento bellissimo, ho colto nei loro sguardi, anche della signora Edvige, che è a letto uno sguardo pieno di commozione, è stato un momento molto toccante".

"L’augurio – ha proseguito l’assessore Vagnoni – è con il loro sguardo possano continuare a portare luce e speranza alle loro famiglie e rappresentino sempre una memoria viva per le nuove generazioni della città".

Maria Grazia Lappa