Castel di Lama, per ora vince la confusione

Le prossime elezioni amministrative si terranno il 14 e 15 maggio. Castel di Lama si prepara per l’appuntamento elettorale. Intanto sulla scena politica regna un grande caos, tutte le certezze acquisite nei mesi scorsi sembrano crollare. C’è rabbia tra i grandi esclusi, inoltre la ricerca dei candidati è avvolta da una fitta nebbia, soprattutto nella lista del Comitato Castel di Lama 20.23, dove nell’ultima riunione si è confermata l’esclusione di alcuni nomi noti e quindi c’è lo strappo. Secondo i bene informati l’incontro è stato a dir poco scoppiettante. A rischiare di più in questo momento è il Pd che in questo appuntamento elettorale piuttosto che ricompattarsi potrebbe finire in pezzi. Nomi e volti di chi è pronto a raccogliere i frutti di questo caos ce ne sono. Di sicuro al momento sul nastro di partenza ci sono la lista del sindaco uscente Mauro Bochicchio, ma anche qui sembrerebbe che qualche mal di pancia ci sia, con l’esclusione del consigliere Pio Silvestri dalle file. Poi il Comitato Castel di Lama 20.23, dove l’esclusione di Gianluca Re, Cinzia Peroni e Vincenzo Camela sembra accendere i fuochi. La lista di Francesco Ciabattoni, sembra invece proseguire spedita e chissà, se non se ne forma un’altra degli esclusi, proprio quest’ultima potrebbe rosicchiare voti a tutte le altre.

Maria Grazia Lappa