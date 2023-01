Castel di Lama piange Eolo Parisani

Per tutta la vita ha accolto i suoi clienti sulla porta della bottega che, ormai, era divenuta più di un punto di riferimento per generazioni di lamensi. Lo storico decano dei barbieri Eolo Parisani si è spento ieri, a 86 anni, nella sua casa a Castel di Lama.

Aveva continuato a lavorare fino a che aveva potuto poi aveva lasciato il suo lavoro al figlio Domenico. Il suo negozio in via Scirola conservava tutto il sapore dei valori antichi e della professionalità, oltre che della passione per il proprio mestiere. La sua è stata una lunga carriera aveva svolto la sua professione anche oltre oceano. Con il suo portamento sempre impeccabile, il camice bianco e il solito sorriso smagliante Eolo, era in grado di instaurare subito quel ponte empatico che è poi alla base di tutti i rapporti personali. ‘L’onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto’ con queste parole la famiglia lo ricorda con profondo amore.

La camera ardente di Parisani è stata allestita nella sua abitazioni di via Salaria, i funerali verranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova. Alla moglie Teresa, ai figli Domenico ed Elia le condoglianze della redazione de Il Resto del Carlino.