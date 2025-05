Castel di Lama piange la storica commerciante. Norina Di Marco

La notizia della morte di Norina Di Marco conosciuta da tutti come Nerina, titolare un tempo della bottega di vestiti, lungo il viale di Piattoni è una tristezza che si aggiunge nel cuore di Castel di Lama. La sua bottega, con la vetrina sempre piena di colori e abiti, era un punto di riferimento per molte persone, un’icona della comunità. La storica commerciante è scomparsa all’età di 87 anni. Finché ha potuto ha gestito il negozio a Piattoni, da sempre punto di riferimento grazie alla precisione, l’affidabilità e la calma che l’hanno sempre contraddistinta. Nerina ha saputo portare avanti il proprio lavoro con serietà, passione e dedizione. Anche quando ha smesso di lavorare è rimasta lì davanti alla sua vetrina vuota, nel cuore di Piattoni a fare il tombolo, con il suo largo sorriso ad accogliere amici e conoscenti per fare una chiacchierata con tutti, il suo era un carattere pacato e disponibile. Un altro pezzo di Piattoni se ne va, si chiude un’epoca, le storiche botteghe non ci sono più: il forno, i negozi di alimentari di Rosina, Anita, la bottega di Gazzò, i bar, tutto chiuso. Un negozio che chiude porta con sé tante storie. I funerali di Nerina si sono celebrati ieri, al figlio Mauro, la nuora Stefania e i nipoti le condoglianze del Carlino.

Maria Grazia Lappa