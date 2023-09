Castel di Lama piange Pio Tempera. Dalle Poste agli incarichi sindacali

Lutto a Castel di Lama: è morto Pio Tempera. Aveva 76 anni, è deceduto improvvisamente all’ospedale Mazzoni di Ascoli, ieri mattina. I funerali verranno celebrati nel pomeriggio di oggi, alle 15.30, nella chiesa del Santissimo Crocifisso, nella sua amata Piattoni. La notizia della sua scomparsa in breve tempo è circolata nella cittadina suscitando profondo cordoglio e incredulità fra quanti lo conoscevano e stimavano. Pio Tempera era un uomo particolare, nonostante nella sua pelle fossero impresse le rughe, i capelli erano diventati bianchi, i giorni si erano trasformano in anni, lui non era cambiato; la sua forza, la sua energia non avevano età. Protagonista della vita sociale lamense ha caratterizzato la storia della cittadina. Non ha mai preso parte alle competizioni politiche, ma a modo suo lasciava la sua impronta. Occhiali scuri, trench e voglia di vivere erano le caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto. Un uomo ironico, brillante e determinato dalla battuta che lasciava tutti stupefatti. E’ stato un uomo affezionato alle sue origini e legato al suo territorio, ma allo stesso tempo viaggiatore aperto alla scoperta del mondo. Pio era nato nella sua amata Piattoni, 76 anni fa, un’infanzia felice, poi il lavoro, dapprima nelle poste e poi dopo nell’Agenzia delle Entrate di Ascoli e San Benedetto, dove è rimasto fino alla pensione. Ha ricoperto diversi incarichi sindacali, sia nella provincia, che nella regione. Un uomo di particolare intelligenza, amante dell’arte, grazie a questa sensibilità stabilisce profondi legami tra artisti locali: Pericle Fazzini, Mario Lupo e Vittorio Amadio di cui ama circondarsi delle opere. Un uomo profondo, di grande spessore, sensibile alla storia e alla bellezza dell’arte, tra le sue passioni quella della scrittura in versi, che lo ha caratterizzato in tutta la sua vita.

Pio Tempera aveva tanta energia e voglia di fare, ricordiamo le sue puntuali critiche politiche, che gli avevano fatto guadagnare una rubrica nel giornale locale ‘Il Campanile’ dal titolo ‘L’angolo di Pio’. Ci piace ricordarlo come nella foto, pensieroso e un po’ burlone, pronto a regalare una delle sue perle di saggezza, ironiche, dissacranti, ma sempre intelligenti. Era un uomo che aveva un profondo senso dell’umorismo e sapeva ridere anche di quel che di spiacevole accadeva risultando molto simpatico e rimanendo impresso nella memoria di chi lo ha incontrato. Tanti anche gli interessi che portava avanti sempre con profondo rispetto e slancio. Se ne va un protagonista indiscusso della storia lamense, un amico, un lettore del Carlino, giovane nel suo spirito nonostante il tempo che passava.

Maria Grazia Lappa