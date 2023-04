Castel di Lama pronta per il voto Quasi 7mila chiamati alle urne

A Castel di Lama quelle che si terranno il 14 e 15 maggio saranno le elezioni più social di sempre. Botta e risposta a suon di tweet e presentazioni di programmi mandati in onda su Instagram e Facebook, per non parlare del fatto che sempre più spesso gli interventi importati vengano lanciati in rete. Intanto tutto è pronto per la presentazione delle liste, il primo a presentarla, venerdì mattina è stato il sindaco uscente Mauro Bochicchio, oggi dovrebbero seguire quella di Francesco Ciabattoni e del Comitato Castel di Lama 20.23 di Tiziano Oddi. Sulla quarta lista, che vede l’impegno di Vincenzo Camela e Cinzia Peroni, regna il silenzio, al momento è avvolta dalla nebbia fitta. La Peroni sentita telefonicamente non smentisce la presentazione, ma i tempi sembrano non esserci più. Intanto nell’ufficio anagrafe coordinato dalla dottoressa Rita Cherubini tutto è pronto. A Castel di Lama saranno chiamati al voto 6.963 cittadini, il più anziano è dell’11 novembre del 1921, mentre il più giovane votante è del 13 maggio del 2005, quindi compirà 18 anni il giorno prima del voto 1e sarà chiamato per la prima vota alle urne. Adesso resta da capire come i votanti reagiranno: tradizionalmente le fasce d’età più basse tendono a esprimere meno la propria preferenza alle urne rispetto ai più adulti. Sotto la lente di ingrandimento le fasce più giovani, sempre meno orientate al voto. La campagna elettorale è ufficialmente aperta che vinga il migliore.

m.g.l.