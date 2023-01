Castel di Lama, riecco i carri

Torna la sfilata dei carri allegorici a Caste di Lama. Con grande sollievo da parte di grandi e bambini torna la parata dei carri per Carnevale, dopo due anni di assenza causa Covid. "Carnevale quest’anno a Castel di Lama si festeggia parola del capogruppo del M5s Luca Cristofori". "Nonostante due anni di restrizioni Covid–_ dichiara Cristofori – questa amministrazione, in collaborazione con l’associazione commercianti, ha tenuto in vita la tradizione del carnevale lamense con edizioni virtuali, molto partecipate, che hanno divertito chi ha aderito e dimostrato la grande inventiva dei nostri concittadini; l’intento era quello di non far spegnere, nonostante i divieti, l’entusiasmo per un appuntamento trentennale. Quest’anno, finalmente, possiamo tornare in piazza con carri e gruppi. Storicamente – prosegue Cristofori – Castel di Lama raccoglie adesioni di carri carnascialeschi dei paesi della vallata, che anche quest’anno, siamo sicuri, non vorranno mancare il nostro appuntamento. Nei prossimi giorni convocheremo una riunione con associazioni e volontari per definire orari ed eventi, ma invitiamo fin da ora chiunque voglia partecipare a preparare il proprio costume per iscriversi al tradizionale concorso. A seguire pubblicheremo il regolamento della manifestazione con indicati i premi per carri, gruppi e singoli". Una notizia che verrà accolta con molto favore dagli abitanti, che dopo anni di preoccupazioni, finalmente potranno tornare a divertirsi e passare momenti di serenità, a godersi questo appuntamento che ogni anno ha convinto grandi e piccoli.

m.g.l.